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Москва

Устроивший стрим с мертвой подругой блогер признан вменяемым 

Майк Габриелян 43 минуты назад
Психиатры признали вменяемым блогера Станислава Решетняка (Reeflay), снявшего видео с умершей гёрлфренд. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он не является душевнобольным и не нуждается в лечении. Об этом сообщает канал Mash.
Сейчас блогер сидит в СИЗО. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти его подруги, Валентины Григорьевой. Инцидент произошел в квартире Решетняка в Раменском районе Подмосковья.
Суд арестовал блогера Reeflay
Блогер выгнал на мороз свою полуголую подругу во время очередного стрима. Затем он пустил ее домой, но она скончалась.
Решетняк снял видео, зафиксировав свои действия.
Сначала девушка лежала без сознания на полу. Затем молодой человек перенес подругу на диван. В этот момент она уже была мертва. Блогер вызвал скорую и полицию. Он перестал транслировать происходящее в Сеть только после их приезда.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что адвокат блогера заявил, что причиной смерти девушки во время прямого эфира стало кровоизлияние в мозг.
Комментарии 5
Происшествия , Валентина Григорьева , ФСИН
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