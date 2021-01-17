Устроивший стрим с мертвой подругой блогер признан вменяемым 

Психиатры признали вменяемым блогера Станислава Решетняка (Reeflay), снявшего видео с умершей гёрлфренд. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он не является душевнобольным и не нуждается в лечении. Об этом сообщает канал Mash.

Сейчас блогер сидит в СИЗО . Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти его подруги, Валентины Григорьевой . Инцидент произошел в квартире Решетняка в Раменском районе Подмосковья.

Блогер выгнал на мороз свою полуголую подругу во время очередного стрима. Затем он пустил ее домой, но она скончалась.

Решетняк снял видео, зафиксировав свои действия.

Сначала девушка лежала без сознания на полу. Затем молодой человек перенес подругу на диван. В этот момент она уже была мертва. Блогер вызвал скорую и полицию. Он перестал транслировать происходящее в Сеть только после их приезда.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.