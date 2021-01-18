Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Петрозаводске

«При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался» — говорится в сообщении ведомства.