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При пожаре в Петрозаводске погибли трое взрослых и ребенок 

ТК «Звезда» и ещё 7 32 минуты назад
Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Петрозаводске
Фото: РИА Новости
В результате пожара в одном из многоквартирных домов в Петрозаводске погибли трое взрослых и ребенок. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался» — говорится в сообщении ведомства.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливаются обстоятельства трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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Происшествия , Пожары , Пожар в Петрозаводске , Громкие уголовные дела , Петрозаводск , Республика Карелия , Республика Татарстан
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