При обрушении на шахте в Туве рабочий погиб

Рабочий предприятия "Лусин" погиб при обрушении выработки на шахте в Туве, еще два человека самостоятельно вышли из забоя, сообщает СУСК республики.
По его данным, инцидент произошел утром в Тоджинском районе. По данному факту начата проверка.
"Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 17 января 2021 года около 10 часов произошло обрушение выработки в одной из шахт ООО "Лунсин". По предварительной информации, на выработке в шахте всего находилось 42 работника. Непосредственно на участке, где произошло обрушение, находились три работника, двое из которых вышли самостоятельно. Тело пропавшего без вести работника без признаков жизни из-под завалов извлекли спасатели", — говорится в сообщении.
На данный момент все работники шахты, в том числе работники аварийного участка, эвакуированы на поверхность.