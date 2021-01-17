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В Туве рабочий погиб при обрушении на шахте 

РИА Новости 20 минут назад
При обрушении на шахте в Туве рабочий погиб
Фото: РИА Новости
Рабочий предприятия "Лусин" погиб при обрушении выработки на шахте в Туве, еще два человека самостоятельно вышли из забоя, сообщает СУСК республики.
По его данным, инцидент произошел утром в Тоджинском районе. По данному факту начата проверка.

"Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 17 января 2021 года около 10 часов произошло обрушение выработки в одной из шахт ООО "Лунсин". По предварительной информации, на выработке в шахте всего находилось 42 работника. Непосредственно на участке, где произошло обрушение, находились три работника, двое из которых вышли самостоятельно. Тело пропавшего без вести работника без признаков жизни из-под завалов извлекли спасатели", — говорится в сообщении.

На данный момент все работники шахты, в том числе работники аварийного участка, эвакуированы на поверхность.
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