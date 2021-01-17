При обрушении на шахте в Туве рабочий погиб

"Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 17 января 2021 года около 10 часов произошло обрушение выработки в одной из шахт ООО "Лунсин". По предварительной информации, на выработке в шахте всего находилось 42 работника. Непосредственно на участке, где произошло обрушение, находились три работника, двое из которых вышли самостоятельно. Тело пропавшего без вести работника без признаков жизни из-под завалов извлекли спасатели", — говорится в сообщении.