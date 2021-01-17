На Кубани 114 тыс. человек остались без света 

«Подачу электричества и тепла во все социальные объекты восстановили. Но ситуацию с постоянного контроля мы не снимаем, погода в ближайшее время не улучшится. Во всех муниципалитетах должны быть предусмотрены резервные источники тепла в достаточном количестве. Аварийно-восстановительные бригады, дорожные службы везде работают круглосуточно. Также должен быть дополнительный резерв техники», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.