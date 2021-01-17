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На Кубани 114 тыс. человек остались без света 

ИА Regnum и ещё 2 17 января 2021
На Кубани 114 тыс. человек остались без света
Фото: РИА Новости
Электроснабжение, нарушенное непогодой, восстановлено для почти 114 тыс. жителей Краснодарского края, сообщили 18 января в пресс-службе администрации края.
За минувшие сутки на территории Краснодарского края зафиксировано 27 аварий на сетях электроснабжения в 27 муниципалитетах — в Краснодаре, в Анапе, в также в Красноармейском, Динском, Темрюкском и Брюховецком районах. Всего в зону отключений попало более 15,5 тысяч жилых домов, 16 социально значимых объектов, 114 тыс. жителей. На данный момент работы по восстановлению электроснабжения завершены.

«Подачу электричества и тепла во все социальные объекты восстановили. Но ситуацию с постоянного контроля мы не снимаем, погода в ближайшее время не улучшится. Во всех муниципалитетах должны быть предусмотрены резервные источники тепла в достаточном количестве. Аварийно-восстановительные бригады, дорожные службы везде работают круглосуточно. Также должен быть дополнительный резерв техники», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, вот уже двое суток на территории Краснодарского края бушует непогода — снегопады, сильный ветер. На территории края продолжает действовать штормовое предупреждение о сильных снегопадах.
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Происшествия , Вениамин Кондратьев , Анапа , Краснодар , Краснодарский Край
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