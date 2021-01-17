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Москва

В Татарстане при пожаре погибли четыре человека 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
При пожаре в Татарстане погибли четыре человека
Фото: РИА Новости
В Татарстане при пожаре погибли четыре человека. ЧП произошло в селе Пятидворка Верхнеуслонского муниципального района.
Сообщение о возгорании спасатели получили сегодня рано утром. По прибытию пожарных было установлено, что открытого горения нет, наблюдалось сильное задымление.
На месте обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, его передали медикам, однако пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи. Чуть позднее были найдены тела ещё одного мужчины и двух мальчиков 2008 и 2012 годов рождения.
Среди версий — неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении, неисправность отопительных печей и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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Происшествия , Республика Татарстан
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