При пожаре в Татарстане погибли четыре человека

Татарстане при пожаре погибли четыре человека. ЧП произошло в селе Пятидворка Верхнеуслонского муниципального района.

Сообщение о возгорании спасатели получили сегодня рано утром. По прибытию пожарных было установлено, что открытого горения нет, наблюдалось сильное задымление.

На месте обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, его передали медикам, однако пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи. Чуть позднее были найдены тела ещё одного мужчины и двух мальчиков 2008 и 2012 годов рождения.

Среди версий — неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении, неисправность отопительных печей и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.