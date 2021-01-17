Пенсионерка напала с ножом на играющего в снежки у памятника украинца

городе Измаил Одесской области Украины мужчина поиграл с сыном в снежки возле памятника военным и получил нож в спину от местной жительницы. Об этом сообщает региональная полиция в Facebook

Так, 60-летняя украинка гуляла по городу с мужем и заметила отца с сыном, играющих в снежки, которые летели в сторону памятника. Пара стала спорить с мужчиной, и в ходе конфликта отец ударил супруга пенсионерки. В ответ на это женщина достала нож и воткнула его в спину обидчику.

Сначала правонарушение квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью, однако потом обнаружилось, что нож задел легочную плевру, и теперь пенсионерку обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений. Решается вопрос об избрании меры пресечения.