Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Украинец поиграл в снежки возле памятника и получил нож в спину от пенсионерки 

Lenta.ru 38 минут назад
Пенсионерка напала с ножом на играющего в снежки у памятника украинца
Фото: РИА Новости
В городе Измаил Одесской области Украины мужчина поиграл с сыном в снежки возле памятника военным и получил нож в спину от местной жительницы. Об этом сообщает региональная полиция в Facebook.
Так, 60-летняя украинка гуляла по городу с мужем и заметила отца с сыном, играющих в снежки, которые летели в сторону памятника. Пара стала спорить с мужчиной, и в ходе конфликта отец ударил супруга пенсионерки. В ответ на это женщина достала нож и воткнула его в спину обидчику.
Сначала правонарушение квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью, однако потом обнаружилось, что нож задел легочную плевру, и теперь пенсионерку обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что пожилой житель украинского Бахмута нанес своему приятелю около 500 ножевых ранений. Товарищи вместе выпивали и в какой-то момент поссорились. Виновник трагедии обвинил собутыльника в краже и множество раз ударил его ножом.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Последние новости
Бывший канцлер Германии вспомнил о расширении НАТО перед присоединением Крыма Бывший канцлер Германии вспомнил о расширении НАТО перед присоединением Крыма Ученые назвали упражнение для снижения артериального давления Ученые назвали упражнение для снижения артериального давления Доктор Мясников рассказал о незаметной эпидемии опаснее коронавируса Доктор Мясников рассказал о незаметной эпидемии опаснее коронавируса
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение