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Приземлившийся в Шереметьево самолет повредил шасси 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Приземлившийся в Шереметьево самолет повредил шасси
Фото: ТАСС
В московском Шереметьево «штатно» приземлился Boeing 737-800, после посадки командир самолета сообщил, что повреждена стойка шасси, рассказали в правоохранительных органах и в пресс-службе аэропорта.
Рейс FV 5860 прибыл из Антальи. В пресс-службе Шереметьево сообщили, что произошел отказ управления передней стойки шасси. Об отказе стало известно после того, как самолет покинул взлетно-посадочную полосу — уже освободив ВПП по одной из рулежных дорожек, экипаж «доложил о невозможности дальнейшего руления», передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолет оперативно отбуксировали на стоянку, «пассажиры и багаж доставлены в терминал прилета», передает «Интерфакс».
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Происшествия , Boeing , Аэропорт Шереметьево , МВД , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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