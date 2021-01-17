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СМИ: Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек 

Российская Газета 1 час назад
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
Фото: Sigid Kurniawan/ via REUTERS
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 56 человек, пострадали 826 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям. Ранее сообщалось о 46 погибших и 637 раненых.
В регионе продолжают фиксировать афтершоки. Власти индонезийской провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение, пишет РИА Новости. В пострадавшие регионы направлена материальная помощь, а также переданы палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью 15 января. Эпицентр находился на расстоянии шести километров к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине десяти километров. Изначально почти 15 тысяч человек вынуждено покинули свои дома из-за землетрясения.
Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и призвал местные власти действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.
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Комментарии
Происшествия , Синьхуа , РИА Новости
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