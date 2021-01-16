Подросток убил мать и дядю в Петербурге 

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По подозрению в убийстве задержан 17-летний сын убитой, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что подросток уже был неоднократно судим. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

РИА «Новости» По данным источника в силовых структурах, задержанный молодой человек заявил, что дядя ему угрожал, за мужчину вступилась мать юноши, после чего тот зарезал обоих. По его словам, задержанный стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, передает