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Подросток убил мать и дядю в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Подросток убил мать и дядю в Петербурге
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после убийства местной жительницы и ее родного брата, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета.
По подозрению в убийстве задержан 17-летний сын убитой, говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что подросток уже был неоднократно судим. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
По данным источника в силовых структурах, задержанный молодой человек заявил, что дядя ему угрожал, за мужчину вступилась мать юноши, после чего тот зарезал обоих. По его словам, задержанный стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, передает РИА «Новости».
В ноябре прошлого года в Петербурге подросток убил свою шестилетню родственниц, а затем выстрелил из травматического пистолета в мать и отца.
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Происшествия , СКР , РИА Новости
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