Появились подробности убийства главреда новостного издания в Рязани 

Ревнивец-муж и молодой любовник могли стать причиной жестокого убийства главного редактора портала «Рязань. Лайф» Жанны Шепляковой.
О ходе следствия сообщает «Подъём» со ссылкой на представителей рязанского управления СКР. В преступлении сейчас подозревают супруга журналистки.
Он уже задержан.
«Убийство произошло во время семейной ссоры. Мотивы будут установлены во время следствия», — заявили в СКР.
Известно, что после убийства мужчина забрал детей и покинул Рязанскую область.
Мальчики сейчас находятся у родственников подозреваемого.
Между тем подруга убитой рассказала о ней и ее сложных взаимоотношениях с мужем.
По словам женщины, Жанна была позитивным и добрым человеком, обладала верой в лучшее.
«Знаю, что она подала на развод. Муж Алексей этого никак не хотел принять, настраивал детей против неё. Он очень ревнивый, ревновал даже к её брату, хотя она никогда не давала повода», — сказала подруга Мария.
По ее словам, в последнее время пара часто ссорилась. Супруг говорил, что хочет отсудить детей.
По данным СМИ, мужчина сам сдался полиции и признался в убийстве.
Издание «МК» пишет, что у Жанны появился новый возлюбленный, моложе её на шесть лет. Они строили совместные планы на будущее.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Жанне Шепляковой нанесли десять ударов ножом. До этого она просила о помощи, однако спасти ее от убийцы не сумели.