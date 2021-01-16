Появились подробности убийства главреда новостного издания в Рязани 

Ревнивец-муж и молодой любовник могли стать причиной жестокого убийства главного редактора портала «Рязань. Лайф» Жанны Шепляковой.

О ходе следствия сообщает «Подъём» со ссылкой на представителей рязанского управления СКР . В преступлении сейчас подозревают супруга журналистки.

Он уже задержан.

«Убийство произошло во время семейной ссоры. Мотивы будут установлены во время следствия», — заявили в СКР.

Известно, что после убийства мужчина забрал детей и покинул Рязанскую область.

Мальчики сейчас находятся у родственников подозреваемого.

Между тем подруга убитой рассказала о ней и ее сложных взаимоотношениях с мужем.

По словам женщины, Жанна была позитивным и добрым человеком, обладала верой в лучшее.

«Знаю, что она подала на развод. Муж Алексей этого никак не хотел принять, настраивал детей против неё. Он очень ревнивый, ревновал даже к её брату, хотя она никогда не давала повода», — сказала подруга Мария.

По ее словам, в последнее время пара часто ссорилась. Супруг говорил, что хочет отсудить детей.

По данным СМИ, мужчина сам сдался полиции и признался в убийстве.

Издание «МК» пишет , что у Жанны появился новый возлюбленный, моложе её на шесть лет. Они строили совместные планы на будущее.