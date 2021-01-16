"Он до сих пор еще в Африке. Варламов вернулся, а Верзилов остался в Африке… У всех было разное время отъезда, какой-то там хаос был, то есть не все на одном рейсе", — рассказал Смирнов.

На уточняющий вопрос о том, как долго Верзилов планирует там оставаться, Смирнов отметил, что это пока неизвестно: "У него не было обратных билетов".

Варламов в разговоре с РИА Новости также подтвердил факт своего возвращения.

"Дальше разберемся, будет видно. Пока планов конкретных нет", — сказал блогер, отвечая на вопрос о планах по обращению к правоохранителям или в МИД.