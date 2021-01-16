Главреда новостного издания убили в Рязани 

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Рязани зарезали главного редактора новостного портала «Рязань. Лайф» Жанну Шеплякову.

О жестоком убийстве сообщает сайт K1.news.ru , входящий в тот же холдинг, что и издание, где работала покойная — «Народная медиа-группа».

Накануне вечером 33-летнюю женщину обнаружили в ее квартире. Эксперты насчитали на теле 10 ножевых ранений. Вероятно, жертва скончалась от кровопотери или ранений жизненно важных органов.

У силовиков есть версия, что Жанну во время семейной ссоры зверски зарезал ее собственный муж. Их отношения не сложились: ранее Шеплякова подала на развод, супруги жили отдельно.

Коллеги говорят, что накануне вечером Жанна просила помощи и защиты. Но помочь ей не успели.

Сейчас подозреваемого — мужа Жанны — разыскивают. Следствие считает, что он забрал с собой двоих детей, находившихся в квартире в момент убийства.