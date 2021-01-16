Главреда новостного издания убили в Рязани 

В Рязани зарезали главного редактора новостного портала «Рязань. Лайф» Жанну Шеплякову.
О жестоком убийстве сообщает сайт K1.news.ru, входящий в тот же холдинг, что и издание, где работала покойная — «Народная медиа-группа».
Накануне вечером 33-летнюю женщину обнаружили в ее квартире. Эксперты насчитали на теле 10 ножевых ранений. Вероятно, жертва скончалась от кровопотери или ранений жизненно важных органов.
У силовиков есть версия, что Жанну во время семейной ссоры зверски зарезал ее собственный муж. Их отношения не сложились: ранее Шеплякова подала на развод, супруги жили отдельно.
Коллеги говорят, что накануне вечером Жанна просила помощи и защиты. Но помочь ей не успели.
Сейчас подозреваемого — мужа Жанны — разыскивают. Следствие считает, что он забрал с собой двоих детей, находившихся в квартире в момент убийства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге муж ножом убил жену после ссоры.