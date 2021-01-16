В пятизвездочном отеле TUI Blue Bahari Zanzibar в Пвани Мчангани ( остров Занзибар Танзания ) произошел страшный пожар. Главное здание гостиницы выгорело практически полностью. Среди постояльцев было множество россиян — несколько крупных турагентств нашей страны активно сотрудничало с Blue Bahari, отправляя туда своих клиентов. Российские путешественники опубликовали видео пожара в социальных сетях.

По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал — вовремя сработала пожарная сигнализация, и людей удалось эвакуировать. Сейчас их развезли по соседним отелям. По информации Telegram-канала Baza, возгорание началось с соседнего строения, а уже потом огонь по крышам из пальмовых листьев перекинулся на гостиницу. Туристы считают, что местные огнеборцы были совершенно не подготовлены к подобному инциденту.

«Роскошный курортный отель TUI Blue Bahari Zanzibar расположен на пляже Кивенгва на северо-восточном побережье Занзибара. Гостиница окружена экзотическим садом. С территории открывается вид на Индийский океан. В распоряжении гостей детский клуб и спа-центр Dream, где можно заказать восточные процедуры. В отеле открыт центр водных видов спорта и дайвинга», — отмечается в описании на сайте Booking.

О случившемся уже проинформировано посольство России в Танзании, а также туристические операторы.