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В Танзании сгорел отель, в котором жили русские туристы 

Экспресс газета 17 минут назад
В пятизвездочном отеле TUI Blue Bahari Zanzibar в Пвани Мчангани (остров Занзибар, Танзания) произошел страшный пожар. Главное здание гостиницы выгорело практически полностью. Среди постояльцев было множество россиян — несколько крупных турагентств нашей страны активно сотрудничало с Blue Bahari, отправляя туда своих клиентов. Российские путешественники опубликовали видео пожара в социальных сетях.
По предварительным сведениям, в результате случившегося никто не пострадал — вовремя сработала пожарная сигнализация, и людей удалось эвакуировать. Сейчас их развезли по соседним отелям. По информации Telegram-канала Baza, возгорание началось с соседнего строения, а уже потом огонь по крышам из пальмовых листьев перекинулся на гостиницу. Туристы считают, что местные огнеборцы были совершенно не подготовлены к подобному инциденту.

«Роскошный курортный отель TUI Blue Bahari Zanzibar расположен на пляже Кивенгва на северо-восточном побережье Занзибара. Гостиница окружена экзотическим садом. С территории открывается вид на Индийский океан. В распоряжении гостей детский клуб и спа-центр Dream, где можно заказать восточные процедуры. В отеле открыт центр водных видов спорта и дайвинга», — отмечается в описании на сайте Booking.

О случившемся уже проинформировано посольство России в Танзании, а также туристические операторы.
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Происшествия , Видео , Занзибар , Танзания
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