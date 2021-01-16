Полуголый мужчина пытался задушить девушку в Ярославле

Все новости на карте

Обнажённый по пояс мужчина набросился на девушку и попытался её задушить. Инцидент произошёл в центре Ярославля на улице Свободы.

На помощь к потерпевшей пришёл проезжавший мимо мужчина, который бросил автомобиль и оттащил нападавшего.

Согласно данным полиции, 30-летний мужчина был задержан и доставлен в ОМВД по Кировскому городскому району.

Мужчина вел себя неадекватно, ему вызвана бригада скорой специализированной помощи, передан медикам, — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, передаёт progorod76.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил молодого человека в Зеленограде. Нетрезвый прохожий подошёл к студенту на улице. Между ними завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента ножом и скрылся с места происшествия Пострадавший умер от полученных травм.