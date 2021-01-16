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Полуголый мужчина пытался задушить девушку в центре Ярославля 

News.ru 37 минут назад
Полуголый мужчина пытался задушить девушку в Ярославле
Фото: Кадр из видео/ghest_po_yaroslavski/vk.com
Обнажённый по пояс мужчина набросился на девушку и попытался её задушить. Инцидент произошёл в центре Ярославля на улице Свободы.
На помощь к потерпевшей пришёл проезжавший мимо мужчина, который бросил автомобиль и оттащил нападавшего.
Согласно данным полиции, 30-летний мужчина был задержан и доставлен в ОМВД по Кировскому городскому району.

Мужчина вел себя неадекватно, ему вызвана бригада скорой специализированной помощи, передан медикам, — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, передаёт progorod76.ru.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил молодого человека в Зеленограде. Нетрезвый прохожий подошёл к студенту на улице. Между ними завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента ножом и скрылся с места происшествия Пострадавший умер от полученных травм.
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Происшествия , Ярославль , Ярославская Область
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