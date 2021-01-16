Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Подмосковье поймали волка, несколько дней бродившего по улицам 

Мир24 26 минут назад
В Подмосковье поймали волка, несколько дней бродившего по улицам
Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев
В Одинцовском районе Подмосковья поймали волка, несколько дней бродившего по жилым районам, сообщают «Вести».

«Ловцы подъехали, волка забрали. Мы будем определять породу — метис он или нет, принадлежит ли животное к краснокнижным. После этого будет принято решение по его дальнейшей судьбе», — заявил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Животное поместили в один из приютов в Одинцово. На данный момент точной информации откуда взялся волк на улицах подмосковного города нет. Версия о том, что он сбежал из частного питомника, пока не подтвердилась.
Ранее стало известно, что у одного из поселков на Чукотке обнаружили стаю диких волков.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Мир24: последние новости
На острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение На острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение СМИ: В Германии ликвидирована крупнейшая в мире торговая площадка даркнета СМИ: В Германии ликвидирована крупнейшая в мире торговая площадка даркнета Девочка насмерть разбилась во время катания на ледянке в Новосибирске Девочка насмерть разбилась во время катания на ледянке в Новосибирске
Происшествия , Сергей Воскресенский , Московская область , Одинцово
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение