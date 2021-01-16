В Подмосковье поймали волка, несколько дней бродившего по улицам 

В Одинцовском районе Подмосковья поймали волка, несколько дней бродившего по жилым районам, сообщают «Вести»

«Ловцы подъехали, волка забрали. Мы будем определять породу — метис он или нет, принадлежит ли животное к краснокнижным. После этого будет принято решение по его дальнейшей судьбе», — заявил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Животное поместили в один из приютов в Одинцово. На данный момент точной информации откуда взялся волк на улицах подмосковного города нет. Версия о том, что он сбежал из частного питомника, пока не подтвердилась.