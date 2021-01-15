На территории загородного дома сестры Рогозина нашли труп 

48-летний Дмитрий Сак работал помощником в загородном доме Татьяны Филипповой в подмосковной деревне Подушкино и отвечал за уборку территории.

Труп Сака обнаружил охранник — он обратил внимание, что снег не убран, и пошел за Дмитрием в дом для прислуги.

По информации Baza, работник оказался мертв, а рядом с телом лежали около 9 тысяч долларов наличными и початая бутылка водки.

Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили на теле Сака следов насильственной смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как писал «Рамблер», ранее в пятницу возле подъезда жилого дома на Энергетической улице в Москве был обнаружен труп пенсионера, зашитый в занавеску. Полицейские выяснили, что скончавшийся был жильцом дома. Его соседка рассказала правоохранителям, что тот умер от рака, а у его сожительницы не нашлось денег на похороны. Ранее в квартире женщины был обнаружен скелет ее сына. Женщину отправили на лечение в психиатрическую больницу.