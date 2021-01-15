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Baza: На территории загородного дома сестры Рогозина нашли труп 

Вероника Полынина 2 часа назад
Baza: На территории загородного дома сестры Рогозина нашли труп
Фото: РИА Новости
На загородном участке сестры главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяны Филипповой обнаружили тело работника, сообщает телеграм-канал Baza.
48-летний Дмитрий Сак работал помощником в загородном доме Татьяны Филипповой в подмосковной деревне Подушкино и отвечал за уборку территории.
Труп Сака обнаружил охранник — он обратил внимание, что снег не убран, и пошел за Дмитрием в дом для прислуги.
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По информации Baza, работник оказался мертв, а рядом с телом лежали около 9 тысяч долларов наличными и початая бутылка водки.
Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили на теле Сака следов насильственной смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.
Как писал «Рамблер», ранее в пятницу возле подъезда жилого дома на Энергетической улице в Москве был обнаружен труп пенсионера, зашитый в занавеску. Полицейские выяснили, что скончавшийся был жильцом дома. Его соседка рассказала правоохранителям, что тот умер от рака, а у его сожительницы не нашлось денег на похороны. Ранее в квартире женщины был обнаружен скелет ее сына. Женщину отправили на лечение в психиатрическую больницу.
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Происшествия , Дмитрий Рогозин , Татьяна Филиппова , Роскосмос
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