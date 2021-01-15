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В Москве вымогатель выстрелил из пистолета в 10-летнего мальчика 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В Москве вымогатель выстрелил из пистолета в 10-летнего мальчика
Фото: pixabay.com
На юго-западе Москвы неизвестный выстрелил в 10-летнего ребёнка из травматического оружия.
Инцидент произошёл в Чечерском проезде. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, предположительно, у мальчика вымогали деньги. Когда тот отказался выполнять требование, в него выстрелили не менее двух раз — в живот и голову.
Благодаря зимней одежде мальчик не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и наряд скорой помощи.
Ранее в Пскове 19-летний ефрейтор случайно произвёл два выстрела в воздух из боевой машины десанта БМД-4, когда обслуживал военную машину на территории военной части. Одна из болванок — боеприпас без взрывчатого вещества — попала в крышу торгового центра и приземлилась на втором этаже, в магазине «Детский мир». По счастливой случайности никто не пострадал. Из торгового центра эвакуировали около 300 человек, сообщает NEWS.ru.
Другой случай со стрельбой произошёл в Санкт-Петербурге. Там местный житель открыл стрельбу рядом со школой из-за катания на ватрушке по снегу.
Инцидент произошёл вечером 26 декабря на территории школы на улице Мокколовской в Шушарах. Девушка каталась на ватрушке, которая была прикреплена к машине её 32-летнего приятеля. Это не понравилось 50-летнему местному жителю. Между ними вспыхнул конфликт. В результате петербуржец трижды выстрелил в воздух из травматического пистолета.
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Происшествия , Детский мир , Интерфакс , Москва
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