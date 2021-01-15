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В Москве ребёнок погиб при катании на ватрушке 

Вероника Полынина 23 минуты назад
В Москве ребёнок погиб при катании на ватрушке
Фото: РИА Новости
В Москве 10-летний мальчик погиб, катаясь с горки на ватрушке.
Как сообщает телеграм-канал Mash, трагедия произошла в районе Митино у Рождественского пруда.
Съехав с горки, ребенок ударился головой, предположительно, о фонарный столб. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли помочь мальчику.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе в Амурской области ребенок попал под машину, катаясь на ватрушке. Родители 10-летнего мальчика привязали ватрушку тросом к машине и решили прокатить сына с ветерком по льду Чигиринского водохранилища.
На скорости машина столкнулась с другим автомобилем, и мальчик попал под колеса. Ребенок выжил, он находится в больнице.
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Чтобы избежать трагических инцидентов, в Госдуме предложили ввести штрафы в отношении предпринимателей, организующих прокат тюбингов возле несанкционированных склонов.
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