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Захотевший снять экстремальное видео школьник лишился обеих ног 

Вероника Полынина 1 час назад
Захотевший снять экстремальное видео школьник лишился обеих ног
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области 11-летнему мальчику оторвало обе ноги при попытке снять экстремальное видео для Youtube, сообщает телеграм-канал Readovka.
26 декабря 11-летний Аркадий и его друзья пришли к железной дороге с намерением снять на видео, как Аркадий зацепляется за товарный поезд. Идея сделать ролик принадлежала друзьям мальчика. Кроме того, приятели грозились опозорить его в школе, если он откажется запрыгивать на поезд.
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Мальчик зацепился за поезд, но через несколько сотен метров сорвался под колеса, и ему отрезало обе ноги.
Приятели дошли до места, где лежал Аркадий с оторванными ногами, посмотрели на него и убежали.
Ребенок пролежал в снегу около часа, пока его не обнаружил машинист поезда. Перед поездом Аркадий сумел вытолкнуть себя с рельс, опираясь на руки. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.
Как писал «Рамблер», 29 декабря в Ростовской области трое школьников гуляли на пруду, под одним из них треснул лед, и он провалился под воду. К счастью, ушедшего под воду мальчика увидел из окна 18-летний студент. Он выбежал из дома и помог школьнику удержаться на плаву до приезда спасателей.
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