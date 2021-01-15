Захотевший снять экстремальное видео школьник лишился обеих ног 

Ленинградской области 11-летнему мальчику оторвало обе ноги при попытке снять экстремальное видео для Youtube, сообщает телеграм-канал Readovka.

26 декабря 11-летний Аркадий и его друзья пришли к железной дороге с намерением снять на видео, как Аркадий зацепляется за товарный поезд. Идея сделать ролик принадлежала друзьям мальчика. Кроме того, приятели грозились опозорить его в школе, если он откажется запрыгивать на поезд.

Мальчик зацепился за поезд, но через несколько сотен метров сорвался под колеса, и ему отрезало обе ноги.

Приятели дошли до места, где лежал Аркадий с оторванными ногами, посмотрели на него и убежали.

Ребенок пролежал в снегу около часа, пока его не обнаружил машинист поезда. Перед поездом Аркадий сумел вытолкнуть себя с рельс, опираясь на руки. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.

Как писал «Рамблер», 29 декабря в Ростовской области трое школьников гуляли на пруду, под одним из них треснул лед, и он провалился под воду. К счастью, ушедшего под воду мальчика увидел из окна 18-летний студент. Он выбежал из дома и помог школьнику удержаться на плаву до приезда спасателей.