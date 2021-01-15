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Москва

Таксист «Ситимобил» призвал москвичку отчиститься от грехов 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Таксист «Ситимобил» призвал москвичку отчиститься от грехов
Фото: ТАСС
Жительница Москвы воспользовалась услугами сервиса «Ситимобил» и выслушала религиозную проповедь от таксиста, который призвал ее очиститься от грехов, пишет телеканал «360».
Девушка призналась изданию, что испугалась за свою безопасность из-за поведения таксиста и сделала видеозапись, чтобы в случае чего иметь доказательства.
На видео, которое опубликовал телеканал, водитель машины в медицинской маске рассуждает о боге, призывает девушку читать Библию, «выбрать правильный путь» и «спастись». При этом он говорит по-русски с сильным акцентом.
По словам москвички, ей очень хотелось прекратить эту проповедь и выйти из машины. Особенно сильным это желание стало после того, как таксист признался, что раньше был наркоманом, употреблял спайсы, а последние полгода «в завязке».
Пассажирка пожаловалась в службу поддержки клиентов, перед ней извинись и заверили, что этот водитель на ее вызов больше не приедет, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Петербурга Мария Дьякова пожаловалась на неадекватное поведение сотрудника «Ситимобил», который в процессе поездки решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно. По словам пассажирки такси, она пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатных поездки.
Позднее в пресс-службе «Ситимобил» заявили, что компания заблокировала таксиста после жалобы клиентки на его развратные действия по дороге в аэропорт, вернула деньги за поездку и принесла ей извинения.
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Происшествия , Мария Дьякова
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