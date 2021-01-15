"Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Берзарина, 17, корпус 1 поступило в 14:32. Возгорание произошло на площади 50 квадратных метров", — говорится в сообщении. В столичном главке МЧС уточнили, что пожар удалось ликвидировать в 15:18. Семь человек в ходе тушения были спасены, одному потребовалась медицинская помощь.