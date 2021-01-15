Родившиеся в США россияне с ножом напали на курьера в Москве 

Осведомленный собеседник рассказал агентству, что в районе Солнцево 25— и 23-летний мужчины похитили у курьера пиццерии две бутылки напитка «Кока-Кола» . При этом они угрожали ему ножом.

Доставщик обратился в полицию. Ее сотрудники установили личности подозреваемых и задержали их. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (наказывается лишением свободы на срок до 10 лет).

10 января, как сообщал «Рамблер», в поселке Серышеве в Амурской области двоюродные братья 22 и 32 лет убили 84-летнего мужчину и 88-летнюю женщину. Они были задержаны, признали вину и рассказали, что напали на соседей, потому что у них во время распития спиртных напитков кончились деньги.

В тот же день на автостоянке у магазина на Ленинградском шоссе, 25, в Москве 23-летний мужчина ударил 70-летнего пенсионера отверткой по руке, сел в его автомобиль «Сузуки SX4» и скрылся. Несколько минут спустя он попал в ДТП. После этого сотрудники полиции задержали его.