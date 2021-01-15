Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Истерика привитой от COVID-19 пассажирки самолета попала на видео 

Алевтина Жаркова 53 минуты назад
Привитая от коронавируса женщина закатила скандал в самолете компании American Airlines. Очевидцы запечатлели истерику пассажирки на камеру, видео опубликовал телеканал Fox8.
По данным источника, инцидент произошел во время перелета из Шарлотт в Вашингтон. Женщина бурно отреагировала на просьбу одного из пассажиров надеть как следует защитную маску. Она заявила, что уже переболела COVID-19, а кроме того, сделала от него прививку. А маска вызывает у нее трудности с дыханием. Дама также кричала на весь салон, что всем нужно восстать. По прибытии в аэропорт дебоширку встречали полицейские.
Ранее сообщалось, что в США мужчина застрелил жену на глазах у трехлетнего ребенка.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис на ней
01:30
Автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис на ней
Происшествия В мире
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение