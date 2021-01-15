Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете

Привитая от коронавируса женщина закатила скандал в самолете компании American Airlines. Очевидцы запечатлели истерику пассажирки на камеру, видео опубликовал телеканал Fox8.

По данным источника, инцидент произошел во время перелета из Шарлотт в Вашингтон. Женщина бурно отреагировала на просьбу одного из пассажиров надеть как следует защитную маску. Она заявила, что уже переболела COVID-19, а кроме того, сделала от него прививку. А маска вызывает у нее трудности с дыханием. Дама также кричала на весь салон, что всем нужно восстать. По прибытии в аэропорт дебоширку встречали полицейские.