Россиянки обматерили таксиста за отказ везти по двум адресам 

«Так, везите! Куда едем? Я, * (черт возьми. — Прим. ред.), буду унижаться?! Пошел * (далеко. — Прим. ред.)! Все, довозит — довозит! Вы кто?! Вы кто?! Я — * (пенис. — Прим. ред.) в пальто! Вы кто?! Если вашу дочь так выкинут посреди зимы, * (черт возьми. — Прим. ред.)… Чтобы вашу дочь так выкинули! Я вам этого желаю! * (черт возьми. — Прим. ред.)! У меня муж в полиции, * (черт возьми. — Прим. ред.), работает! Ты, * (черт возьми. — Прим. ред.), с ребенком едешь! Выйди, * (черт возьми. — Прим. ред.), отсюда! Ты кто, * (черт возьми. — Прим. ред.)?! Я все это снимаю, * (черт возьми. — Прим. ред.), * (гомосексуалист. — Прим. ред.), * (черт возьми. — Прим. ред.)! Скотина! Чтобы ты, *** (черт возьми. — Прим. ред.), сдох, урод!» — отреагировали женщины.