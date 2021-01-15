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Россиянки обматерили таксиста за отказ везти по двум адресам 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянки обматерили таксиста за отказ везти по двум адресам
Фото: Рамблер
В Норильске клиентки такси устроили скандал из-за того, что водитель отказался везти их по двум адресам. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».
Некоторое время назад две местные жительницы и дочь-подросток одной из них вызвали такси через агрегатор «Яндекс. Такси». В приложении они указали один пункт назначения, а прибывшего водителя попросили отвези в два. Он отказался.

«Так, везите! Куда едем? Я, * (черт возьми. — Прим. ред.), буду унижаться?! Пошел * (далеко. — Прим. ред.)! Все, довозит — довозит! Вы кто?! Вы кто?! Я — * (пенис. — Прим. ред.) в пальто! Вы кто?! Если вашу дочь так выкинут посреди зимы, * (черт возьми. — Прим. ред.)… Чтобы вашу дочь так выкинули! Я вам этого желаю! * (черт возьми. — Прим. ред.)! У меня муж в полиции, * (черт возьми. — Прим. ред.), работает! Ты, * (черт возьми. — Прим. ред.), с ребенком едешь! Выйди, * (черт возьми. — Прим. ред.), отсюда! Ты кто, * (черт возьми. — Прим. ред.)?! Я все это снимаю, * (черт возьми. — Прим. ред.), * (гомосексуалист. — Прим. ред.), * (черт возьми. — Прим. ред.)! Скотина! Чтобы ты, *** (черт возьми. — Прим. ред.), сдох, урод!» — отреагировали женщины.

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