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Москва

В Балашихе найден мертвым глава департамента InfoSecurity 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Балашихе найден мертвым глава департамента InfoSecurity
Фото: ТАСС
Из квартиры, где были найдены тела главы Департамента безопасности компании InfoSecurity и его супруги, изъяты шприц, пакеты с растительным веществом и весы. Об этом пишет Telegram-канал Hue.
По данным канала, смерть пары наступила с интервалом в сутки. Первой умерла жена главы Департамента безопасности компании InfoSecurity. При этом на ее теле обнаружены множественные кровоподтеки.

«С места происшествия изъято много всего интересного: шприц с неизвестной жидкостью, шесть зиплоков с неизвестным растительным веществом и электронные весы», — пишет Telegram-канал.

Также отмечается, что на столе в квартире пары в Балашихе была найдена предсмертная записка. Правоохранительными органами проводится проверка.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве произошло загадочное двойное убийство. В квартире в доме на улице Аносова были обнаружены тела двоих братьев с множественными ножевыми ранениями, при этом дверь была закрыта.
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Происшествия , МВД
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