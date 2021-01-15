Жительницу Крыма заподозрили в убийстве девятилетнего сына 

Жительница Евпатории подозревается в том, что задушила своего девятилетнего сына. Об этом сообщило Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, трагедия произошла днем 14 января.

«39-летняя женщина по месту жительства нанесла телесные повреждения своему 9-летнему сыну, мальчик скончался от удушения», — говорится в сообщении.

СКР также пояснили, что женщина страдает психическим заболеванием и сейчас находится в медицинском учреждении.

«Назначены соответствующие экспертизы на предмет ее вменяемости на момент совершения преступления», — пояснили в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по статье «Убийство» и находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Рамблер» писал, что ранее жительница Москвы была заподозрена в том, что задушила своего двухлетнего сына и его пятилетнюю сестру. Тела детей нашел их отец, который пришел навестить малышей. Он рассказал следователям, что нашел бывшую жену в невменяемом состоянии.

Позднее, на допросе, женщина рассказала, что решила убить детей, когда они спали, «как ангелочки». Затем она собиралась покончить с собой, но не смогла.