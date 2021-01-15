Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Зашитый в занавеску труп нашли возле дома в Москве 

Артём Кульша 55 минут назад
Зашитый в занавеску труп нашли возле дома в Москве
Фото: РИА Новости
Возле подъезда жилого дома в Москве был обнаружен труп мужчины, зашитый в занавеску. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Некоторое время назад жители многоквартирного дома на Энергетической улице нашли возле подъезда тело пенсионера. Оно было зашито в штору и перевязано лентой. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Врачи вызвали сотрудников полиции. Те выяснили, что скончавшийся был жильцом дома. Его соседка рассказала правоохранителям, что тот умер от рака, а у его сожительницы Ольги К. не нашлось денег на похороны.

«Вчера в жилище этой женщины нашли скелет ее сына. Ольгу отправили в психбольницу», — сообщает «Мэш».

Позавчера, как сообщал «Рамблер», актер Дмитрий Гусев был найден мертвым в своем автомобиле на парковке на 1-й Курьяновской улице в Москве. Согласно предварительной информации, он скончался в результате острой сердечной недостаточности.
Тогда же сотрудники гостиницы «Еврокомната» в Санкт-Петербурге обнаружили в ванной комнате труп женщины с пакетом на голове, скотчем, обмотанным вокруг шеи, и левой рукой, пристегнутой наручниками к брюкам.
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Комментарии 1
Происшествия , Дмитрий Гусев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
01:08
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
Армия
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
00:35
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение