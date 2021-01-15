Зашитый в занавеску труп нашли возле дома в Москве 

Возле подъезда жилого дома в Москве был обнаружен труп мужчины, зашитый в занавеску. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Некоторое время назад жители многоквартирного дома на Энергетической улице нашли возле подъезда тело пенсионера. Оно было зашито в штору и перевязано лентой. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Врачи вызвали сотрудников полиции. Те выяснили, что скончавшийся был жильцом дома. Его соседка рассказала правоохранителям, что тот умер от рака, а у его сожительницы Ольги К. не нашлось денег на похороны.

«Вчера в жилище этой женщины нашли скелет ее сына. Ольгу отправили в психбольницу», — сообщает «Мэш».

Позавчера, как сообщал «Рамблер», актер Дмитрий Гусев был найден мертвым в своем автомобиле на парковке на 1-й Курьяновской улице в Москве. Согласно предварительной информации, он скончался в результате острой сердечной недостаточности.

Тогда же сотрудники гостиницы «Еврокомната» в Санкт-Петербурге обнаружили в ванной комнате труп женщины с пакетом на голове, скотчем, обмотанным вокруг шеи, и левой рукой, пристегнутой наручниками к брюкам.