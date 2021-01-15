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Крупный ресторан в Пензе выгорел дотла из-за чипсов 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Крупный ресторан в Пензе выгорел дотла из-за чипсов
Фото: РИА Новости
Пожар в ресторане «Засека», который являлся одной из визитных карточек Перми и выгорел дотла, возник во время приготовления свекольных чипсов. Об этом со ссылкой на результаты расследования МЧС сообщает «Российская газета».
По словам замначальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин, источник пожара, из-за которого ресторан сгорел 6 октября 2020 года, находился в металлическом коробе вентиляционного канала на кухне.
Во время приготовления свекольных чипсов, вспыхнули отложения масла и жира в давно не чищенном коробе вентканала, пояснил он.
Сигнализация сработала вовремя, а правильные действия персонала помогли избежать жертв. В момент пожара в здании находились более 20 человек. Ресторан был застрахован, владелец намерен восстановить его, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что 29 декабря 2020 года произошел пожар в помещении ресторана, расположенного на первом этаже трехэтажного дома в Люберцах. На двух других этажах здания расположена гостиница. Огонь на площади более 700 квадратных метров пожарные тушили несколько часов. В ходе осмотра помещений сгоревшего ресторана спасатели обнаружили тело мужчины.
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Происшествия , МЧС , "Российская газета"
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