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В омской больнице больной COVID-19 покончил с собой 

РИА Новости 28 минут назад
В омской больнице больной COVID-19 покончил с собой
Фото: РИА Новости
Пациент, болевший коронавирусом, покончил с собой в омской медсанчасти №11, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
По данным портала NGS55.RU, утром 14 января у здания медсанчасти № 11 на улице Нахимова, 55 обнаружили тело одного из пациентов. По предварительным данным,47-летний мужчина покончил с собой. В минздраве Омской области подтвердили случившееся.

"Самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга… Это происшествие будет всесторонне рассмотрено и медиками, и правоохранительными органами", — рассказали РИА Новости в минздраве Омской области и выразили соболезнования родственникам пациента.

При заражении коронавирусом в некоторых случаях наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным настроениям, это отмечают специалисты по всему миру, добавили в региональном минздраве.
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Происшествия , Минздрав РФ , МВД , РИА Новости
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