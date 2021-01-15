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Москва

Пенсионер вызвал полицейских из-за угрозы теракта и выстрелил в них 

Артём Кульша 14 минут назад
Житель Пушкина открыл огонь по приехавшим на вызов полицейским
Фото: ТАСС
В Московской области военный пенсионер выстрелил в сторону полицейских. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».
Минувшей ночью 62-летний житель города Пушкина Борис Л. позвонил в полицию и без подробностей сообщил о подготовке теракта. Правоохранители установили адрес, откуда поступил звонок, и прибыли по нему. Они услышали шум, доносившийся из квартиры. Он затих, когда полицейские нажали на звонок.
Вслед за этим раздался звук выстрела. Пенсионер открыл огонь из незарегистрированного карабина по двери. На ней появилась вмятина от пули.
После этого сотрудники полиции проникли в квартиру. Помимо Бориса Л., там находилась 66-летняя бывшая жена мужчины Любовь Л. и их 37-летний сын Павел. Пенсионер затруднился объяснить причину, по которой выстрелил в сторону правоохранителей. Те увезли его на допрос.
В декабре, как сообщал «Рамблер», 31-летний житель подмосковных Химок Юрий Смирнов в парике и бронежилете выстрелил в сотрудников полиции из сигнального револьвера, переделанного под стрельбу боевыми патронами, после просьбы предъявить документы.
Он промахнулся и был задержан. В ходе досмотра личных вещей полицейские обнаружили у него полиэтиленовый пакет с муляжом пачки денег с примотанными к нему проводами, радиосхему, литровую банку с саморезами и пороховым зарядом.
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Происшествия , Юрий Смирнов
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