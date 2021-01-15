Российские депутаты подрались с жителями Пермского края

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городе Александровске Пермского края местные жители подрались с депутатами городской думы. Видео размещено в Telegram-канале «Пресс-Хата». Для того, чтобы урегулировать конфликт народных избранников и недовольных избирателей пришлось вызвать полицию.

Предположительно, потасовка случилась у дверей гордумы из-за того, что горожане не хотели пускать депутатов в здание, требуя таким образом самороспуска местной думы.