Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Дело о гибели Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства 

РИА Новости 55 минут назад
Следователи, изучая уголовное дело об убийстве Михаила Круга, раскрыли четыре заказных убийства, совершенных членами банды "Тверские волки", обвиняемые уже знакомятся с материалами дела, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Алина Дубасова.

"Расследуя данное уголовное дело, мы раскрыли еще четыре убийства, совершенных в Твери и Тверской области в 2000-х годах. Трое из убитых являлись предпринимателями, а четвертый — местный криминальный авторитет, представитель на тот момент чеченской диаспоры в Твери. Сейчас обвиняемые, которыми по делу проходят члены банды "Тверские волки" Александр Агеев, Александр Осипов (младший), а также Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена мы не можем пока называть, знакомятся с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру", — сказала Дубасова в интервью РИА Новости.

По ее словам, раскрыть убийства помогли друзья убийцы шансонье Дмитрия Веселова, которые и дали показания.
Известный киллер заявил, что заказчик убийства Михаила Круга находится на свободе
Дубасова отметила, что Осипов, Агеев и Баскаков полностью признали свою вину. Один из заказчиков убийств признался частично, двое других — нет.
Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В 2019 году СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга — это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии 3
Происшествия , Видео , Александр Осипов , Михаил Круг , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с избирателями
00:40
Российские депутаты подрались с избирателями
Происшествия
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
01:08
Видео учебных полетов МиГ-31БМ в Пермском крае
Армия
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
00:35
Землетрясение в Индонезии сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
00:30
Опубликовано видео стрельб спецназа под Самарой
Армия
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
00:40
Видео дозаправки в воздухе ракетоносца Ту-160
Армия
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
00:54
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
Армия
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
00:50
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение