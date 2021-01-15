Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео 

Горно-Алтайске автомобиль упал с моста. Происшествие зафиксировала камера видеорегистратора проезжающей мимо машины. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT.

Внедорожник, в салоне которого находились женщина и двухлетний ребенок, пересек встречную полосу и вылетел с моста, сломав ограждение. Заметившие аварию люди моментально бросились на помощь. Управлявшей авто женщине и малышу помогли выбраться из него. К счастью, никому из пострадавших госпитализация не потребовалась — они отделались ушибами.