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Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео 

Алевтина Жаркова 45 минут назад
В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста. Происшествие зафиксировала камера видеорегистратора проезжающей мимо машины. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT.
Внедорожник, в салоне которого находились женщина и двухлетний ребенок, пересек встречную полосу и вылетел с моста, сломав ограждение. Заметившие аварию люди моментально бросились на помощь. Управлявшей авто женщине и малышу помогли выбраться из него. К счастью, никому из пострадавших госпитализация не потребовалась — они отделались ушибами.
Происшествия , Видео
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