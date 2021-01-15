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В СК сообщили, что киллеры стали брать криптовалюту в качестве оплаты за заказные убийства 

ТАСС 1 час назад
Киллеры стали брать криптовалюту
Фото: depositphotos.com
Киллеры стали брать криптовалюту в качестве оплаты, сообщил в интервью ТАСС руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда.

"Мы расследуем дела в отношении профессиональных злоумышленников, являющихся специалистами в сфере IT-технологий, уверенно чувствующих себя в киберсреде, тщательно планирующих преступления и использующих весь возможный арсенал средств для того, чтобы сохранить свою анонимность и остаться безнаказанными — от VPN-программ до криптовалюты. Например, по делам о заказных убийствах было установлено использование одной из криптовалют в качестве средства платежа", — сказал Комарда.

Он рассказал о сложностях установления заказчика, отправившего оплату. Так, при конвертации криптовалюты в обычную валюту транзакции проводятся через 15-20 электронных кошельков, оформленных на посторонних лиц, где тщательно размываются в числе десятков тысяч других операций, прежде чем попадают к конечному получателю. Для анализа всех этих данных необходимо специальное программное обеспечение и привлечение IT-специалистов.
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Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС
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