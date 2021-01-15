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Москва

Землетрясение в Индонезии сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
14 января в Индонезии было зафиксировано землетрясение с подземными толчками магнитудой 6,2 балла. По предварительным данным, в результате стихийного бедствия три человека погибли и 24 пострадали. По данным индонезийского Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, около 2 тысяч человек покинули свои дома. Более 60 зданий было разрушено. Пострадал офис местного губернатора и отель. В результате землетрясения произошло несколько оползней. Землетрясение было сильным, но продолжалось не более семи секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Подземные толчки не привели к цунами. Индонезия находится на «огненном кольце», дуге вулканов и линиях разломов в Тихоокеанском бассейне.
Происшествия , Видео
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