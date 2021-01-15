В социальных сетях набрало популярность видео с происшествием на итальянском острове Сардиния. На кадрах видно, как итальянка избивает дикого кабана ружьем. Закрепленная на амуниции охотницы видеокамера зафиксировала, как собаки выгнали кабана из зарослей прямо на женщину. Она выстрелила, но только ранила животное. Кабан попытался напасть, но женщине удалось не подпустить его к себе, нанося разъяренному животному удары по голове разряженным ружьем. В итоге кабан скрылся в кустах. Женщина не пострадала. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, кабан отличается большой силой, поэтому встреча с ним может закончиться серьезными повреждениями.
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
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