14 января в Улан-Удэ произошло очередное нападение бездомных собак на человека. На этот раз жертвой стаи стала 18-летняя девушка. Пострадавшая госпитализирована. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют, есть ли у животных хозяева. Меньше чем за месяц в Улан-Удэ и его окрестностях произошло сразу несколько громких случаев, связанных с нападением собак на людей. За неделю до Нового года девушку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после нападения бродячих псов в микрорайоне Зверосовхоз. А 12 января 11-летний мальчик получил многочисленные раны от укусов собак. Ему пришлось делать операцию.
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
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