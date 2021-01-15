Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ 

Вадим Дроздов 1 час назад
14 января в Улан-Удэ произошло очередное нападение бездомных собак на человека. На этот раз жертвой стаи стала 18-летняя девушка. Пострадавшая госпитализирована. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют, есть ли у животных хозяева. Меньше чем за месяц в Улан-Удэ и его окрестностях произошло сразу несколько громких случаев, связанных с нападением собак на людей. За неделю до Нового года девушку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после нападения бродячих псов в микрорайоне Зверосовхоз. А 12 января 11-летний мальчик получил многочисленные раны от укусов собак. Ему пришлось делать операцию.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
00:54
Работу ледоколов на Камчатке сняли на видео
Армия
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
00:50
Появилось видео транспортного коллапса в Москве
Общество
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
01:11
Видео с итальянкой, избившей кабана ружьем
Происшествия
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
02:45
Видео с места нападения псов на девушку в Улан-Удэ
Происшествия
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
02:10
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
Шоу-бизнес
Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово
02:32
Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово
Происшествия
Задержание владельца «Stalin Doner» сняли на видео
02:01
Задержание владельца «Stalin Doner» сняли на видео
Происшествия
Футбол на рельсах метро сняли на видео в Питере
02:09
Футбол на рельсах метро сняли на видео в Питере
Происшествия
Видео с застрявшим паромом «Аркадий Филатов»
01:06
Видео с застрявшим паромом «Аркадий Филатов»
Происшествия
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение