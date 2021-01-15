Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово 

Вадим Дроздов 12 минут назад
14 января был обнародован факт нарушения правопорядка в Кемерове в школе №42 — первоклассница якобы угрожала ножом своим одноклассникам. Инцидент произошел еще в конце декабря 2020 года. В полиции рассказали, что девочка пришла в школу с ножом. Сотрудники полиции отсмотрели записи видеокамер, опросили очевидцев и установили, что учащаяся действительно смогла пронести в школу кухонный нож. При этом факт угроз в адрес работника и учащихся образовательного учреждения не подтвердился. Ранее эта ученица напала на школьника с карандашом — у него диагностировали повреждение глаза. Из-за случившегося родители первоклассников боятся водить детей в школу.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
02:10
Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео
Шоу-бизнес
Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово
02:32
Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово
Происшествия
Задержание владельца «Stalin Doner» сняли на видео
02:01
Задержание владельца «Stalin Doner» сняли на видео
Происшествия
Футбол на рельсах метро сняли на видео в Питере
02:09
Футбол на рельсах метро сняли на видео в Питере
Происшествия
Видео с застрявшим паромом «Аркадий Филатов»
01:06
Видео с застрявшим паромом «Аркадий Филатов»
Происшествия
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение