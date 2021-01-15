14 января был обнародован факт нарушения правопорядка в Кемерове в школе №42 — первоклассница якобы угрожала ножом своим одноклассникам. Инцидент произошел еще в конце декабря 2020 года. В полиции рассказали, что девочка пришла в школу с ножом. Сотрудники полиции отсмотрели записи видеокамер, опросили очевидцев и установили, что учащаяся действительно смогла пронести в школу кухонный нож. При этом факт угроз в адрес работника и учащихся образовательного учреждения не подтвердился. Ранее эта ученица напала на школьника с карандашом — у него диагностировали повреждение глаза. Из-за случившегося родители первоклассников боятся водить детей в школу.
Видео нападения первоклассницы с ножом в Кемерово
Читайте также