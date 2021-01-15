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Москва

Задержание владельца «Stalin Doner» сняли на видео 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
В четверг 14 января владельца заведения общепита "Stalin Doner" Станислава Вольтмана задержала полиция. Ранее Вольтману прислали уведомление о необходимости прийти в отдел полиции для составления административного протокола. В отношении владельца заведения был составлен протокол за нарушение самоизоляции с использованием транспортного средства.
Адвокат Станислава Владислав Пахомов считает, что его подопечного задержали не справедливо.
"Это бред, так как пропускной режим в Москве был до июня, а Станислав прибыл в столицу в июле. В отделе, когда узнали, что у него нет с собой документов, составили протокол о том, что якобы он отказался предоставить документы, хотя их у него никто не спрашивал. ", — заявил адвокат.
Происшествия , Видео , Станислав Вольтман
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