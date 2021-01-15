Российский военный похитил 10 миллионов и сбежал за границу

«Он присвоил государственные денежные средства более 1 миллиона рублей, похитил денежные средства более 8 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, а также совершил дезертирство в форме неявки в срок на службу в воинскую часть, убыв на территорию иностранного государства», — сообщили новость в пресс-службе 35-го гарнизонного военного суда, расположенного в Петропавловске-Камчастком.