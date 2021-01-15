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На Камчатке военный похитил 10 миллионов и сбежал за границу 

Свободная пресса и ещё 3 11 минут назад
Российский военный похитил 10 миллионов и сбежал за границу
Фото: РИА Новости
В хищении крупной суммы денег и дезертирстве признан военнослужащий на Камчатке. Он имел звание капитана и служил в одной из воинских частей.

«Он присвоил государственные денежные средства более 1 миллиона рублей, похитил денежные средства более 8 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, а также совершил дезертирство в форме неявки в срок на службу в воинскую часть, убыв на территорию иностранного государства», — сообщили новость в пресс-службе 35-го гарнизонного военного суда, расположенного в Петропавловске-Камчастком.

Бывший украинский военный украл аппаратуру на 50 тысяч долларов и торговал ей 
В итоге военный был пойман за границей, хоть и жил там по поддельным документам. Суд назначил ему восемь лет в колонии общего режима. Воинского звания он лишен.
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