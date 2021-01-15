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Москва

Футбол на рельсах метро сняли на видео в Питере 

Вадим Дроздов 1 час назад
14 января в метро Санкт-Петербурга на станции "Звенигородская" молодой человек спрыгнул на пути и начал чеканить футбольный мяч. На кадрах видно, как молодой человек увлеченно набивает мяч, стоя на рельсах. После он как ни в чем ни бывало взбирается на платформу и удаляется с отрешенным видом. Люди, находящиеся в этот момент на платформе, снимали все происходящее на камеры мобильных телефонов.
В петербургской подземке уже знают этого юношу. По некоторым данным, он не раз попадал в поле зрения руководства метрополитена, умышленно нарушая правила поведения на его территории. В скором времени смельчака намерены привлечь к ответственности.
Происшествия , Видео
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