Варламов сообщил о новом задержании в Южном Судане

Блогер Илья Варламов сообщил о новом задержании своих спутников, в том числе его жены, в Южном Судане . Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Варламов рассказал, что его и основателя "Медиазоны" Петра Верлизова "заперли" в отеле в центре Джубы, где они должны дождаться результатов тестов на коронавирус нового типа перед депортацией. При этом остальной группе разрешили продолжить путешествие.

"Пока мы были в заключении, наши друзья поехали в племя Мундари, где были запланированы съемки, но на обратном пути их остановили на блок-посту и опять арестовали", — отметил блогер.

По его словам, спутники сообщили, что их арестовали, везут на военную базу и забирают телефоны, после чего никто из группы не выходил на связь.

"По геолокации видно, что моя жена, Любовь Варламова, директор Европейской Гимназии Иван Боганцев и Вадим Гинзбург действительно на военной базе в центре Джубы", — рассказал Варламов.