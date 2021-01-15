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Видео с застрявшим паромом «Аркадий Филатов» 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
14 января пассажирский паром «Аркадий Филатов», связывающий посёлок Вознесенье и Карелию застрял на реке Свирь, на расстоянии 200 метров до берега. На борту судна находилось 15 пассажиров и 4 члена экипажа. На помощь судну пришёл буксир «Шлюзовой 99», который входит в состав находящейся рядом «Вознесенской ремонтно-эксплуатационной базы флота». «Шлюзовой 99» сломал лёд вокруг «Аркадия Филатова», после чего взял его на буксир и довёл до берега. В настоящее время плавсредство отправилось в обратный рейс. СК РФ сообщил о начале проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по перевозке пассажиров на судне (ч.1 ст. 238 УК РФ).
Происшествия , Видео , СКР
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