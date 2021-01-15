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Очередное землетрясение произошло на границе РФ и Монголии 

Национальная Служба Новостей 29 минут назад
Землетрясение произошло на границе РФ и Монголии
Фото: globallookpress.com
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,8 на российско-монгольской границе. Об этом сообщает ТАСС. Глава Иркутской области рассказал о последствиях землетрясения у границы Монголии Отмечается, что эпицентр природного явления находился в 45 км от монгольского Турта и в 251 км от российского Ангарска.
Очаг располагался на глубине 10 км. Ранее в ночь на 12 января вблизи границы России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Отголоски сейсмического события ощутили жители юга Иркутской области.
Подземные толчки чувствовались в Иркутске и Ангарске. До этого землетрясение произошло на Байкале 10 декабря прошлого года. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 баллов, в Иркутске — 5 баллов. Его назвали самым сильным с 1999 года.
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Происшествия , Ангарск , Иркутская Область , Монголия
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