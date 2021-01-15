Землетрясение произошло на границе РФ и Монголии

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,8 на российско-монгольской границе. Об этом сообщает ТАСС. Глава Иркутской области рассказал о последствиях землетрясения у границы Монголии Отмечается, что эпицентр природного явления находился в 45 км от монгольского Турта и в 251 км от российского Ангарска.

Очаг располагался на глубине 10 км. Ранее в ночь на 12 января вблизи границы России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Отголоски сейсмического события ощутили жители юга Иркутской области.

Подземные толчки чувствовались в Иркутске и Ангарске. До этого землетрясение произошло на Байкале 10 декабря прошлого года. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 баллов, в Иркутске — 5 баллов. Его назвали самым сильным с 1999 года.