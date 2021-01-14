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В Италии судят 320 участников мафии 

Газета.Ru 1 час назад
В Италии судят 320 участников мафии
Фото: Reuters
В Италии начался крупнейший за 30 лет суд над мафией, сообщает Общественное телевидение России. В процессе участвуют более 320 обвиняемых, они входили в синдикат "Ндрангета".
Он считается самой богатой преступной организацией в мире. На протяжении десятилетий синдикат использовал десятки миллиардов долларов доходов от продажи наркотиков для расширения своего криминального влияния в Европе и мире.
Разбирательство проходит в специально построенном бункере повышенной безопасности на территории промышленного парка в Калабрии. Продлится суд не менее года, во время предварительных слушаний только на зачитывание списка подсудимых ушло три часа.
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Происшествия , Общественное телевидение России , Италия
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