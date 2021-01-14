В Италии судят 320 участников мафии 

Италии начался крупнейший за 30 лет суд над мафией, сообщает Общественное телевидение России. В процессе участвуют более 320 обвиняемых, они входили в синдикат "Ндрангета".

Он считается самой богатой преступной организацией в мире. На протяжении десятилетий синдикат использовал десятки миллиардов долларов доходов от продажи наркотиков для расширения своего криминального влияния в Европе и мире.

Разбирательство проходит в специально построенном бункере повышенной безопасности на территории промышленного парка в Калабрии. Продлится суд не менее года, во время предварительных слушаний только на зачитывание списка подсудимых ушло три часа.