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Москва

Верзилова и Варламова депортируют из Южного Судана 

Газета.Ru 35 минут назад
Верзилова и Варламова депортируют из Южного Судана
Фото: Ilya Varlamov/twitter.com
Прибывшие в столицу Южного Судана город Джубу блогер Илья Варламов и основатель «Медиазоны» Петр Верзилов будут депортированы в Россию 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника посольства РФ в Уганде.
Варламова и Верзилова отпустили после задержания в Южном Судане
По его данным, Варламов и Верзилов ожидают высылку в местной гостинице. Двух других членов группы забрали из гостиницы и доставили на территорию закрытого военного лагеря для проверки.

«Видимо, они проведут там ночь и в пятницу также будут высланы из Южного Судана», — сообщил дипломат.

Причину депортации он не назвал.
13 января Варламов, Верзилов и еще двое россиян были задержаны в южносуданском городе Капоэта по подозрению в обладании дроном для съемки. К вечеру россияне были освобождены без предъявления каких-либо претензий. Группа планировала 15 января вылететь в Россию.
Загранучреждений МИД России в Южном Судане на сегодняшний день нет.
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Комментарии 13
Происшествия , Петр Верзилов , Илья Варламов , МИД , ИТАР-ТАСС
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