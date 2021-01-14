Тюменский врач прошел 27 километров и был сбит машиной

Тюменской области фельдшера сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами. Об этом сообщает " МК ".

Трагедия произошла 18 декабря. Как рассказала бывшая участковая медсестра областной больницы №15 Ольга Тунгулина, 39-летний фельдшер Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр. Медик рассказал ей, что старшая медсестра жестко отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Врачу предстояло дойти до деревни, расположенной в 50 километрах от больницы. Как оказалось, у него не было денег на автобус, а служебный автомобиль ему якобы не дали.

"В тот день он у меня сто рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось", — поделилась собеседница газеты.

По ее словам, она встретила фельдшера на выходе из больницы, но он не сказал ей, что собирается в деревню пешком. Тунгулина узнала о смерти Кожахметова в десять часов вечера от коллег. Мужчина успел пройти 27 километров, когда его сбила машина.

После смерти коллеги Тунгулина написала об этом пост в соцсетях. Старшая медсестра, которая якобы заставила врача идти по морозу пешком, и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Олег Фалалеев подали на нее заявление в полицию о клевете. Коллеги публично не поддержали женщину. По ее мнению, их запугало начальство.

Сама Тунгулина уволилась в начале декабря. Она утверждает, что не могла больше выносить крики старшей медсестры.

Фалалеев настаивает, что не причастен к произошедшему и поэтому написал заявление в полицию. Он утверждает, что не требовал от Кожахметова забирать приборы, так как это могла сделать другая смена. Фельдшер же, по его словам, сам решил идти пешком в деревню. Фалалеев добавил, что не может понять, зачем погибший коллега так поступил.

"Мы ведь в тот день, когда он пошел, планировали сами туда заехать и забрать оборудование", — заверил он.

Родственники погибшего врача узнали о случившемся со слов других сотрудников больницы.

"Рассказали, что Кайрат чувствовал себя виновным после того, как начальство накинулось на него с обвинениями по поводу забытых аппаратов. По слухам, на него не просто орали, его унижали, корили за плохую работу", — утверждает сестра фельдшера.

По ее словам, брат часто звонил матери и жаловался, что руководство к нему плохо относится. Родственники пытались узнать у главврача, почему Кожахметов оказался на трассе и положены ли им страховые выплаты. Но тот лишь пожимал плечами, заявила сестра фельдшера.

"А потом в местной прессе написали, что родственники претензий не имеют. Мы же планируем довести дело до конца", — заключила она.