Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Тюменский врач прошел 27 километров по морозу и погиб 

РИА Новости 1 час назад
Тюменский врач прошел 27 километров и был сбит машиной
Фото: аккаунт Каира Кожахметова в социальной сети
В Тюменской области фельдшера сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами. Об этом сообщает "МК".
Трагедия произошла 18 декабря. Как рассказала бывшая участковая медсестра областной больницы №15 Ольга Тунгулина, 39-летний фельдшер Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр. Медик рассказал ей, что старшая медсестра жестко отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Врачу предстояло дойти до деревни, расположенной в 50 километрах от больницы. Как оказалось, у него не было денег на автобус, а служебный автомобиль ему якобы не дали.

"В тот день он у меня сто рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось", — поделилась собеседница газеты.

По ее словам, она встретила фельдшера на выходе из больницы, но он не сказал ей, что собирается в деревню пешком. Тунгулина узнала о смерти Кожахметова в десять часов вечера от коллег. Мужчина успел пройти 27 километров, когда его сбила машина.
После смерти коллеги Тунгулина написала об этом пост в соцсетях. Старшая медсестра, которая якобы заставила врача идти по морозу пешком, и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Олег Фалалеев подали на нее заявление в полицию о клевете. Коллеги публично не поддержали женщину. По ее мнению, их запугало начальство.
Сама Тунгулина уволилась в начале декабря. Она утверждает, что не могла больше выносить крики старшей медсестры.
Фалалеев настаивает, что не причастен к произошедшему и поэтому написал заявление в полицию. Он утверждает, что не требовал от Кожахметова забирать приборы, так как это могла сделать другая смена. Фельдшер же, по его словам, сам решил идти пешком в деревню. Фалалеев добавил, что не может понять, зачем погибший коллега так поступил.
"Мы ведь в тот день, когда он пошел, планировали сами туда заехать и забрать оборудование", — заверил он.
Родственники погибшего врача узнали о случившемся со слов других сотрудников больницы.
"Рассказали, что Кайрат чувствовал себя виновным после того, как начальство накинулось на него с обвинениями по поводу забытых аппаратов. По слухам, на него не просто орали, его унижали, корили за плохую работу", — утверждает сестра фельдшера.
По ее словам, брат часто звонил матери и жаловался, что руководство к нему плохо относится. Родственники пытались узнать у главврача, почему Кожахметов оказался на трассе и положены ли им страховые выплаты. Но тот лишь пожимал плечами, заявила сестра фельдшера.
"А потом в местной прессе написали, что родственники претензий не имеют. Мы же планируем довести дело до конца", — заключила она.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии 2
Происшествия , Тюменская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение