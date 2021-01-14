В Германии 10 человек скончались после вакцинации от COVID-19

В Германии скончались не менее 10 человек, привитых от COVID-19. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство DPA, их смерть проверяют эксперты федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств им. Пауля Эрлиха.
Отмечается, что связь между смертью привитых и самой вакцинацией маловероятна. Тяжелобольные люди умерли в течение четырех дней после того, как им были сделаны прививки.
"На основании данных, которые имеются у нас в наличии, мы исходим из того, что пациенты умерли по причине их основных болезней", — говорится в сообщении.
Вакцина, которую получили погибшие, не называется. Ранее в Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.