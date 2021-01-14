Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Германии не менее 10 человек скончались после вакцинации от COVID-19 

Газета.Ru 24 минуты назад
В Германии 10 человек скончались после вакцинации от COVID-19
Фото: Газета.Ru
В Германии скончались не менее 10 человек, привитых от COVID-19. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство DPA, их смерть проверяют эксперты федерального Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств им. Пауля Эрлиха.
Отмечается, что связь между смертью привитых и самой вакцинацией маловероятна. Тяжелобольные люди умерли в течение четырех дней после того, как им были сделаны прививки.

"На основании данных, которые имеются у нас в наличии, мы исходим из того, что пациенты умерли по причине их основных болезней", — говорится в сообщении.

Вакцина, которую получили погибшие, не называется. Ранее в Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Газета.Ru: последние новости
В Белоруссии вынесли приговор укусившей силовика протестующей В Белоруссии вынесли приговор укусившей силовика протестующей В Курске учительница умерла во время урока В Курске учительница умерла во время урока Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в Екатеринбурге Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в Екатеринбурге
Происшествия , Pfizer , ИА DPA , Германия , Норвегия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
00:12
Петербуржец чеканил мяч на путях в метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение