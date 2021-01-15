Вынесен приговор похитителям земель Минобороны в Подмосковье

Серпуховской городской суд Московской области признал виновными шестерых фигурантов дела о хищении земель Министерства обороны России и лесного хозяйства в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.
Лидер и пять участников организованного преступного сообщества (ОПС) получили от 7 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 ("Организация преступного сообщества и участие в нем").
Суд установил, что осужденные вовлекали в свою преступную схему экс-руководителей и сотрудников Кадастровой палаты и Росреестра по Московской области, а также администрации Чеховского района и городского округа Чехов. В отношении экс-чиновников возбуждены дела по статьям 159 ("Мошенничество"), 286 ("Превышение должностных полномочий"), 290 ("Получение взятки").